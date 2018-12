Ingressa a la presó l'autor intel·lectual de l'atemptat contra Charlie Hebdo

Peter Cherif, un dels jihadistes més buscats del món i sospitós de ser un dels autors intel·lectuals dels atemptats contra el setmanari satíric Charlie Hebdo el 2015, va ser empresonat provisionalment. Segons fonts judicials, Cherif va ser imputat per associació terrorista «reincident» en el marc d'una recerca oberta per la Fiscalia de París al maig de 2017. Cherif, de 36 anys, ha de respondre per una pena de cinc anys que se li va imposar en 2011 però que no va complir en fugir de la Justícia. El suposat terrorista va ser extradit a França el passat dia 23 després de ser arrestat a Djibouti el dia 16.