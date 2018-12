El PP tomba al Senat l'objectiu de dèficit del Govern de Pedro Sánchez

La majoria absoluta del PP al Senat, a la qual s'han sumat els vots de Cs, UPN, Bildu, Coalició Canària i Fòrum Astúries, va utilitzar la capacitat de veto per rebutjar i tornar al Govern central l'objectiu de dèficit aprovat pel Congrés la setmana passada i que contempla un dèficit públic de l'1,8% per al proper any, cinc dècimes per sobre de l'objectiu actual.

En concret, el Ple del Senat va rebutjar l'objectiu de dèficit amb 150 vots en contra del PP, Cs, UPN, Bildu, Coalición Canària i Foro Asturias, davant dels 97 vots a favor del PSOE, Units Podem, ERC, PDeCAT, PNB, Compromís i Agrupación Socialista Gomera, i una abstenció d'Agrupación Herreña Independiente.

Durant de la seva intervenció en defensa de l'objectiu de dèficit, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero,va criticar el «corró de bloqueig» i les «traves al camí» del PP i Cs amb la seva «pinça» al Senat a l'objectiu de dèficit, aprovat la setmana passada al Congrés, perquè constitueix una «política de terra cremada» que preval l'interès «partidista».

Montero va advertir que tornar al dèficit de l'1,3% el 2019 comporta un ajust de 18.000 milions, menys inversions de les desitjades, afectarà les comunitats autònomes i farà que la Seguretat Social pugi les cotitzacions per suplir els ingressos més baixos.

El Govern central va assolir dijous passat al Congrés el suport suficient per tirar endavant en el segon intent l'objectiu de dèficit, amb 176 vots a favor del PSOE, Units Podem, ERC, PDeCAT, PNB i Compromis, davant de 168 vots en contra del PP, Ciutadans, Eh-Bildu, Foro Asturias i Coalición Canaria.

Aquest mateix objectiu, rebutjat per la Cambra alta al juliol, elevava a l'1,8% el dèficit del proper any, per la qual cosa oferia un marge pressupostari de 6.000 milions d'euros, després d'haver aconseguit el Govern espanyol recuperar el bloc dels socis de la moció de censura.