Uns 158.000 pensionistes gironins es beneficiaran de l'apujada del govern

El Consell de Ministres va aprovar ahir per decret augmentar les pensions. A partir de l'1 de gener, les pensions generals s'apujaran un 1,6% (per sobre de l'IPC) i les mínimes no contributives, un 3%. Aquesta mesura beneficiarà 1.729.262 pensionistes a Catalunya, 1.303.036 a Barcelona, 158.048 a Girona, 99.268 a Lleida i 168.910 a Tarragona.

Amb aquest decret, el govern espanyol acaba amb el sistema implantat pel PP el 2013 per calcular la revalorització de les pensions. Segons aquell càlcul, les pensions variaven segons l'evolució dels comptes de la Seguretat Social i, en cas de dèficit, només s'apujaven un 0,25%. El càlcul, doncs, no estava vinculat a l'IPC.

El govern espanyol també va aprovar millores per als autònoms. A Catalunya beneficiaran més de mig milió de treballadors.

En el cas de les pensions, a més, abans de l'abril la Seguretat Social ingressarà als pensionistes una paga addicional per la desviació de l'IPC del 2018. El decret també inclou que a final d'any es produeix una desviació a l'alça de l'IPC, la Seguretat Social tornarà a compensar la diferència amb una paga addicional.

El decret, a més, inclou la revalorització futura de les pensions a partir del 2020 segons la mitjana interanual de l'IPC de cada exercici.

Millora del poder adquisitiu

«Les pensions es revaloritzaran el 2019 sis dècimes més que la previsió d'IPC del govern [ara és de l'1%] i hi haurà un guany de poder adquisitiu per primera vegada en anys», va declarar el president espanyol, Pedro Sánchez, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres de divendres.

En el decret, també es dona un marge de sis mesos a la patronal i els sindicats per trobar un sistema pactat i negociat que garanteixi la sostenibilitat del sistema de pensions. Segons Sánchez, les pensions «requereixen diàleg i no més imposicions per la majoria absoluta de l'anterior govern», va defensar Sánchez, que diu que les pensions «són un dret de ciutadania, no una mercaderia amb la qual fer negoci».

El govern espanyol també va aprovar aquest divendres un decret per ampliar la protecció social i millorar l'equilibri financer de la Seguretat Social. Destaquen mesures per beneficiar 2,5 milions d'autònoms de l'Estat. El govern espanyol ha pactat amb responsables de les organitzacions de treballadors autònoms apujar cinc euros la quota a canvi de més protecció. Així, els autònoms podran cobrar l'atur fins a un màxim de dos anys en lloc dels 12 mesos actuals.

Segons l'acord, els treballadors autònoms tindran una pujada de l'1,25% de la base mínima. El tipus que s'aplica sobre aquesta base passarà del 29,8 al 30%, dada que suposa 5,3 euros més al mes. Tots hauran de cotitzar per contingències professionals, els accidents de treball i les malalties professionals, i per cessament d'activitat. Això els permetrà duplicar el temps que poden cobrar l'atur. L'esborrany de decret també incrementa les cotitzacions per als contractes de molt curta durada, com els que es fan de dilluns a divendres.

Lluita contra falsos autònoms

El decret també preveu multar amb una quantitat que pot anar dels 3.126 euros fins als 10.000 euros les empreses que tenen falsos autònoms. El president d'Autònoms PIMEC, Miquel Camps, va demanar un «període de transició sense sancions» per «regularitzar la situació per part d'empreses i treballadors autònoms». Arran de la decisió del govern espanyol de fer aflorar i combatre els «falsos autònoms», Camps va dir que «falta encara molta informació i pedagogia entre el teixit pimes i autònoms» en aquesta qüestió.