Ciutadans diu que només acceptarà un Govern amb el PP i amb el mateix acord

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va afirmar ahir que a Andalusia el seu partit només acceptarà compartir el govern de coalició amb el PP i va subratllar que si aquesta fórmula no és possible, «no fornarà part d'un acord diferent».

En roda de premsa a la seu de Cs, Villegas va explicar que seguiran negociant amb el PP en els propers dies perquè es concreti aquest «govern de canvi», després d'haver tancat un acord programàtic amb 90 mesures el passat 25 de desembre. A la pregunta de si van oferir a Vox ocupar alguna conselleria a la Junta, com assegura aquest partit, va contestar que la formació taronja treballa perquè es pugui constituir un Executiu pactat «per Ciutadans i el PP». «No anirem a cap altra fórmula», no es formarà «cap tipus de tripartit» i «cap altre partit estarà en aquest Govern», va recalcar, afegint que «Ciutadans no formarà part d'un acord diferent» que el que pretén materialitzar amb els populars.



El PP: «Queda molt a negociar»

El líder del PP-A i candidat a la Presidència de la Junta, Juanma Moreno, va agrair ahir la responsabilitat demostrada fins al moment per Ciutadans (Cs) i Vox en el camí cap al canvi de Govern a Andalusia, encara que ha advertit que «el canvi no està fet perquè encara queda molt per parlar i negociar».A més, Villegas ha assenyalat que el programa del nou govern que es constitueixi serà "el document acordat entre el PP i Cs". "No hi haurà cap altre tipus de negociació o pacte en l'aspecte programàtic", ha dit, rebutjant així la incorporació de propostes de Vox.