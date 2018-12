Condemnen Ana Botella i el seu equip a pagar 26 milions d'euros per vendre pisos a un fons voltor

El Tribunal de Comptes va condemnar l'exalcaldessa de Madrid Ana Botella i els que van ser regidors en el seu equip de govern per la venda de 18 promocions d'habitatges de l'Empresa Municipal d'Habitatge de Madrid (EMVS) al grup societari Fidere, societat de inversió immobiliària del fons Blackstone, per sota del seu preu de mercat en l'any 2013.

En la sentència, dictada el 27 de desembre i a la qual va tenir accés Europa Press, la secció d'Enjudiciament del Tribunal xifra en gairebé 25,8 milions d'euros el perjudici que aquesta operació va ocasionar a la EMVS. «L'alienació es va fer per un preu inferior al valor mínim possible que es podia atribuir als immobles venuts, el que va suposar un trencament en el patrimoni públic». A més, parla de «falta de transparència» i «opacitat» en tota l'operació.

Per això, declara responsables comptables directes al llavors màxim dirigent de la EMVS, Fermín Oslé, a l'exalcaldessa Ana Botella i a tots els regidors del seu equip de govern Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Pau González, Dolors Navarro i Pedro Corral, que han d'assumir el pagament solidari per rescabalar els danys.

En l'apartat de fets provats, recorden que la sentència, avançada aquest divendres a la Cadena Ser, s'emmarca en el procediment obert arran de l'informe elaborat per la Cambra de Comptes de la Comunitat de Madrid en 2016 que recull diverses irregularitats.

A més, hi ha la demanda presentada per la pròpia EMVS aquest mateix any, llavors amb el Govern de Manuela Carmena ja al capdavant i, en concret, aquesta empresa municipal dirigida per la primera tinent d'alcalde, Marta Figueres, ara regidora en funcions. El Tribunal destaca que hi ha proves documentals que avalen que el termini que es va donar per procedir a presentar ofertes per a l'alienació, de 14 dies naturals, era «insuficient» tret que es pogués disposar d'informació prèvia per a realitzar una inspecció, valoració econòmica i comprovació de la situació jurídica «rigoroses», en tractar-se d'5.315 immobles. En concret, apunta que està acreditat que tenien coneixement d'aquesta operació abans que es realitzés, almenys, quatre empreses, una de les quals, Blackstone, va resultar finalment l'adjudicatària final de la venda. «L'alienació es va articular sense l'elaboració dels oportuns plecs administratius, sense la preceptiva publicitat i concurrència i, sobretot, sense la prèvia fixació d'un preu inicial de referència basat en una taxació o en un estudi previ adequat sobre el valor dels immobles alienats», subratllen. En el mateix sentit, afegeixen, que el preu de venda de tots aquests immobles, que estaven sotmesos a un règim de protecció pública per raó de la seva funció social, «va ser inferior al mínim jurídicament exigible, que no és altre que el valor màxim possible de venda «dels habitatges qualificats com a habitatges públics protegits (151 milions d'euros)», el que va donar lloc a un «detriment injustificat en el patrimoni públic que ascendeix a 22,7 milions». Botella i el seu aleshores equip de govern municipal recorreran la condemna. «La decisió acordada pel Tribunal de Comptes serà recorreguda dins del termini i en la forma escaient per tots els membres de l'anterior Junta de Govern de l'Ajuntament de Madrid». De la mateixa manera, van assenyalar que l'anterior Junta de Govern de l'Ajuntament de Madrid «no va intervenir ni directament ni indirectament».