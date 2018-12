L'Open Arms salpa des d'Algesires cap a Barcelona després de desembarcar 300 immigrants

El vaixell Open Arms, que va desembarcar ahir a més de 300 immigrants al port d'Algesires (Cadis), ha salpat aquest matí amb destí al port de Barcelona, segons han informat a Efe fonts de l'ONG catalana Proactiva Open Arms.

El vaixell, dedicat a tasques de rescat en el Mediterrani central, va localitzar el passat 21 de desembre a més de 300 immigrants davant de les costes de Líbia, als quals finalment va traslladar a Espanya després de vuit dies de navegació i que les autoritats de Malta neguessin l'accés a port i les de França i Itàlia no responguessin als seus requeriments.

Proactiva Open Arms assenyala que el viatge fins al port de Barcelona és el pas previ per continuar amb la seva labor humanitària i per "posar tot a punt per a la primera missió de 2019".

Entre els 308 immigrants que van arribar ahir a bord d'"Open Arms" hi havia 137 menors, molts dels quals no estaven acompanyats i fugien de la guerra a Síria i Somàlia.

Tant els més grans com els menors d'edat estan sent identificats al Centre d'Atenció Temporal a Estrangers (CATE).