Sánchez vol esgotar el mandat i torna a descartar avançar eleccions

El president espanyol, Pedro Sánchez, va ratificar la voluntat d'esgotar la legislatura i arribar al 2020 i, per tant, torna a descartar eleccions anticipades com li exigeixen PP i Cs. Sánchez insisteix que estan treballant «per aprovar els pressupostos» i evita plantejar quin seria l'escenari si no aconsegueix tirar endavant els comptes. El suport dels partits independentistes és clau.

En la roda de balanç de finals d'any, va reivindicar l'acció del seu govern i va dir que ha fet més «en set mesos que el PP en set anys». «Espanya ha canviat cap a millor i el 2019 es consolidarà el canvi», va manifestar. El president espanyol va criticar durament el pacte de Cs i PP amb Vox a Andalusia i va alertar que emprendrà accions si es retallen els drets de les dones per la irrupció del partit ultradretà.

