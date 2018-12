Trump amenaça de tancar la frontera amb Mèxic si no rep fons per al mur

El president dels Estats Units, Donald Trump, va amenaçar ahir de tancar «per complet» la frontera amb Mèxic si els demòcrates no inclouen en el pressupost una partida per a finançar el seu mur, un desacord que ha provocat el tancament parcial de l'Administració.

«Ens veurem forçats a tancar la frontera sud per complet si els demòcrates obstruccionistes no ens donen els diners per a acabar el mur i també per a canviar les nostres ridícules lleis migratòries que sotmeten el nostre país», va escriure Trump en el seu compte de Twitter.

El tancament administratiu afecta el vint-i-cinc per cent de les agències governamentals i va començar per desacords sobre el finançament del mur, una de les principals promeses electorals de Trump.

El mandatari va considerar que tancar la frontera seria una «operació amb finalitats lucratives» perquè, al seu judici, els Estats Units perden diners en comerciar amb Mèxic a través del Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord (TLCAN), en vigor des de 1994 i que serà substituït per un nou acord.

El nou pacte, batejat com a T-MEC, va ser signat a l'octubre per Trump, el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, i el llavors president mexicà, Enrique Peña Nieto; però encara ha de ser ratificat pels Congressos dels tres països per a entrar en vigor.

«Els EUA perden molts diners en comerç amb Mèxic sota el NAFTA –sigles en anglès del TLCAN–, més de 75.000 milions de dòlars l'any (sense incloure els diners en drogues, que serien moltes vegades més que aquesta quantitat), per la qual cosa jo consideraria que el tancament de la frontera és una operació amb finalitats lucratives'», va dir Trump.

«Construirem un mur o tancarem la frontera. Portarem de tornada a la nostra indústria de l'automòbil de nou als EUA on pertany. Tornarem al pre-NAFTA, abans que moltes de les nostres empreses i ocupacions fossin enviades tan ximplement a Mèxic», va afegir.

El tancament de l'Administració als Estats Units es prolongarà amb tota probabilitat fins a 2019 a causa de la dificultat que la Casa Blanca i l'oposició demòcrata per assolir un acord.



Ajudes econòmiques

Donald Trump també va amenaçar de retirar tota l'ajuda a Hondures, Guatemala i El Salvador per la incapacitat manifesta d'aquests tres països, segons el mandatari, per a contenir el desplaçament migratori cap al sud dels Estats Units.

«Hondures, Guatemala i El Salvador no estan fent res pels Estats Units excepte quedar-se amb els nostres diners. Es diu que s'està formant una nova caravana a Hondures i no estan fent res sobre aquest tema. Tallarem tota l'ajuda a aquests tres països. S'han estat aprofitant dels Estats Units durant anys!», va publicar Trump en el seu compte de Twitter.