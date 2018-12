Bolsonaro permetrà que les persones sense antecedents tinguin armes a Brasil

El president electe del Brasil, Jair Bolsonaro, va assegurar ahir que pretén emetre un decret perquè tots els ciutadans sense antecedents puguin tenir assegurada la possessió d'una arma de foc. «Per decret pretenem assegurar la possessió d'armes de foc al ciutadà sense antecedents penals, així com fer el seu registre definitiu», va comunicar Bolsonaro a la xarxa social Twitter. Aquesta era una de les promeses del programa electoral de l'ultradretà.

L'actual dret a la possessió d'armes de foc al Brasil permet tenir-les a casa, però no portar-les a altres llocs. Per això, caldria una legislació especial, segons van informar ahir els mitjans de comunicació brasilers.

Bolsonaro, capità de la reserva de l'Exèrcit i que sempre ha elogiat el règim militar que va governar el Brasil entre 1964 i 1985, considera que una arma és «una garantia de llibertat» perquè avala el dret a la legítima defensa, i per això va prometre des de la seva campanya flexibilitzar l'estatut de desarmament si arribava a la presidència. Aquest estatut permet que les persones comprin armes, sempre que tinguin més de 25 anys, no tinguin antecedents penals, justifiquin els motius de tenir una arma i aprovin el test psicològic. «Aquesta expansió temporal serà per la intermediació de l'Executiu, però altres millores també dependran del Congrés Nacional, amb la participació de totes les parts interessades», va afegir Bolsonaro.

D'acord amb l'ONG Sou de Pau, els registres de noves armes per part de civils s'han multiplicat per deu des de 2004 i l'any passat van arribar a 33.031.

Per això, la flexibilització de l'estatut de desarmament és un tema que preocupa l'ONG, ja que pot convertir-se en una «catàstrofe per a la seguretat pública» d'un país en el qual tan sols l'any passat van morir més de 60.000 persones víctimes de la violència.