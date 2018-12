Espanya rep el 2018 més migrants en pastera que en els últims 8 anys junts

Unes 85 persones rescatades el juny d´aquest any a l´estret de Gibraltar.

Unes 85 persones rescatades el juny d´aquest any a l´estret de Gibraltar. SALVAMENT MARÍTIM

Almenys 769 migrants han perdut la vida o desaparegut al mar Mediterrani mentre intentaven arribar a les costes espanyoles el 2018, un any en què almenys 56.480 persones han aconseguit arribar a Espanya després de creuar el mar Mediterrani, segons les dades recopilades per l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) fins al 28 de desembre.

Aquest any s'ha superat el rècord d'arribades en pastera a Espanya en superar les xifres registrades durant la «crisi dels cayucos» de 2006, quan 39.180 persones van arribar Espanya per la via marítima, principalment a través de les illes Canàries. Enguany han arribat almenys 17.300 migrants més que en aquella ocasió i, de fet, l'estat espanyol ha rebut el 2018 més persones a bord de pasteres que en els últims vuit anys junts.

Segons les dades oficials consultades per Europa Press, des de l'any 2010 fins al 2017, un total de 56.243 migrants van accedir a costes espanyoles a través d'embarcacions: unes 3.632 el 2010; 5.441 el 2011; 3.804 persones el 2012; 3.237 el 2013; 4.552 el 2014; 5.312 el 2015; 8.162 en 2016; i 22.103 el 2017. No obstant això, només el 2018 ho han aconseguit almenys 56.400.

Aquest any, les costes balears i peninsulars han registrat la major part de les arribades d'embarcacions: d'acord amb les últimes dades del Ministeri de l'Interior a data 16 de desembre, van arribar el 2018 unes 53.032 persones en 1.918 embarcacions, fet que suposa un 164 % més respecte a l'any passat.

Això sí, la via marítima que més ha crescut és la de les costes canàries, on han arribat 1.266 migrants en 65 pasteres, el que representa un 204% més en comparació a l'any passat, quan ho van aconseguir 416 persones.

El 2018 també s'ha convertit en l'any més tràgic en registrar el pic màxim en el nombre de morts al mar. Segons l'OIM, almenys 769 migrants han mort o desaparegut en la ruta occidental de la Mediterrània, més del triple que en tot el 2017, quan van morir 224 persones que venien a l'estat espanyol.

Així, la xifra de morts al mar Mediterrani s'ha incrementat en un 243% respecte a l'any passat, i és trenta vegades superior a la què es va registrar fa quatre anys el 2014, quan van ser 24 els morts. En tots els anys posteriors es va superar el centenar de morts: 102 el 2015; 128 el 2016; 224 el 2017; fins als més de 760 d'aquest any.

D'acord amb les xifres de l'OIM, l'octubre ha estat el mes que ha registrat més morts a la frontera sud, amb 144 morts, seguit de novembre, amb 114 morts comptabilitzades. El segueixen setembre (99 morts), abril (89), febrer (75), agost (68), juny (55), gener (28), març (25), maig (21) i juliol (15).

Segons dades de l'organització, almenys 2.242 persones han perdut la vida intentant arribar a Europa a través de totes les rutes de la Mediterrània, sent la central la que major nombre de morts concentra (almenys 1.306 persones).



Rutes al Mediterrani

La ruta migratòria de la Mediterrània cap a Espanya ha estat la més activa aquest any, ja que representa més de la meitat de totes les entrades irregulars a través de les fronteres a Europa el 2018, segons l'agència de fronteres de la Unió Europea (FRONTEX).

Els nacionals del Marroc, Guinea i Mali han representat el major nombre de migrants que van creuar aquesta ruta el 2018. Segons dades de l'ACNUR a data 23 de desembre, el 21% dels que han entrat de manera irregular a Espanya és del Marroc; el 20,8% de Guinea; i el 16,1 de Mali. El nombre de migrants que van prendre tant la ruta de la Mediterrània oriental com la de la Mediterrània central ha baixat, tot i que el nombre total de migrants detectats en l'oriental en els primers 11 mesos de l'any va augmentar en un 30% a causa d'un augment en les cruïlles en les fronteres terrestres.