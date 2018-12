El govern egipci abat quaranta suposats terroristes

El Govern egipici van abatre ahir almenys 40 suposats terroristes en tres operacions de les forces de seguretat a les províncies egípcies de Gizeh i Nord del Sinaí. Les operacions de les forces de seguretat es produeixen tot just unes hores després que divendres morissin quatre persones –tres turistes vietnamites i un treballador egipci– i onze més resultessin ferides com a conseqüència de l'explosió d'una bomba al pas d'un autobús als voltants de les piràmides de Gizeh, als afores del Caire.

«Catorze han mort a la Ciutat 6 d'octubre i altres 16 han mort en una zona residencial de la carretera d'Al Wahat a Baharia, tots ells a la província de Gizeh. Deu més han mort a la ciutat d'Al-Arish, al Nord del Sinaí , ha informat el Ministeri de l'Interior en un comunicat recollit pel diari estatal egipci al-Ahram.

A més, en aquestes operacions s'han confiscat grans quantitats de munició, armes de foc i bombes de fabricació casolana en tres immobles. Aquesta ofensiva s'ha produït a l'alba d'aquest dissabte i l'objectiu eren «terroristes que estaven preparant actes hostils coincidint amb les celebracions de Nadal». La comunitat cristiana copta, la minoria religiosa més important d'Egipte, celebra el Nadal el 7 de gener.

Els cristians coptes conformen aproximadament un deu per cent del total de la població egípcia (uns 85 milions de persones) i les seves relacions amb la majoria musulmana són considerades un model de convivència entre religions. No obstant això, les esglésies coptes són objectiu d'atemptats per part de grups extremistes, entre ells el grup gihadista Estat Islàmic, que ha reclamat l'autoria de diversos atacs contra aquesta comunitat en els últims anys.

«Aquest és el resultat de la persecució del Ministeri contra elements terroristes implicats en operacions hostils que busquen desestabilitzar la seguretat del país», ha explicat el Ministeri en un comunicat.