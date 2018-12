El PP espera sumar amb Cs i Vox per «expulsar» l'esquerra

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, va dir ahir que, després de les eleccions autonòmiques i municipals del pròxim 26 de maig, el seu partit intentarà posar-se d'acord amb Ciutadans i Vox, com a Andalusia, per «expulsar» l'esquerra d'ajuntaments i comunitats.

«Si podem, si sumem, si aconseguim el suport majoritari dels ciutadans en cada municipi, no dubti que intentarem posar-nos d'acord per expulsar l'esquerra d'aquests ajuntaments i de les comunitats autònomes», va subratllar García Egea en declaracions a la Cope.

També va considerar«sorprenent» que el president del Govern, Pedro Sánchez, «amenaci amb aplicar el 155 a Andalusia perquè governa el PP i no a Catalunya», després que aquest advertís ahir que utilitzarà «tots els instruments de l'Estat» que estiguin al seu abast en cas que el futur executiu andalús posi en qüestió o retalli «drets i llibertats» de les dones. Un avís que García Egea va qualificar d'«increïble», tenint en compte que «la seguretat de les persones» està en risc a Catalunya, que és «on s'estan retallant llibertats i la gent no pot viure en pau i llibertat» per culpa «dels amics dels seus socis», en al·lusió als ciutadans catalans independentistes, que «intenten fer fallida la convivència», va acusar.

El PP, va emfatitzar, vol liderar el centre-dreta, «tota l'Espanya dels balcons, que posa la bandera orgullosa» i que estan orgullosos també que hi hagi llibertat perquè qui vulgui anar als toros o de caça pugui fer-ho, i qui no vulgui que no ho faci. Un lideratge que, segons el seu parer, inclou tot aquell que se senti identificat amb aquests principis i valors, amb la vista posada en què, a partir de les eleccions de maig, «l'esquerra no governi i no segueixi fent mal en ciutats com Madrid o Barcelona, que ja han patit prou amb Carmena i Ada Colau aquests quatre anys».



Els «fills» d'Aznar

Segons el líder del PP, el primer pas en aquest camí serà el govern d'Andalusia, que haurà de comptar amb l'opinió de Vox, perquè els andalusos «no entendrien» va assenyalar que els polítics es dediquessin a mirar-se «els melics» i a veure si es posa «una coma aquí o allà» en comptes de fer lleis que els representin i que millorin la seva vida. «Això és el que tenim tots per fer més enllà del protagonisme que tingui un o un altre».

Per la seva banda, el PSOE d'Andalusia va criticar aquest dissabte que «els fills de José María Aznar i Ana Botella» en al·lusió als presidents del PP, Ciutadans (Cs) i Vox, Pablo Casado, Albert Rivera i Santiago Abascal, respectivament «estiguin en un despatx a Madrid escrivint el futur d'Andalusia a l'esquena dels andalusos» i de l'Estatut d'Autonomia, que «ha estat el més important que ha aconseguit el poble andalús per seguir progressant».

Així ho va subratllar la secretària de Moviments Socials i Diversitat del PSOE d'Andalusia, María Márquez, en una atenció als mitjans a Huelva, on va exigir a PP i Cs, que mantinguin una negociació per arribar al Govern de la Junta, que «ens expliquin la veritat» i aclareixin «a quins acords estan arribant» amb Vox.

La representant del PSOE-A va voler deixar clar que des de les files socialistes «defensaran Andalusia».