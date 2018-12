Turquia afirma que vol combatre el terrorisme a Síria igual que Rússia

El ministre d'Afers exteriors turc, Mevlut Cavusoglu, va assegurar ahir a Moscou que comparteixen amb Rússia la intenció d'«acabar amb tots els grups terroristes» a Síria, en referència a les milícies kurdes de les Unitats de Protecció Popular (YPG) amb presència a l'est de l'Eufrates.

«Continuarem cooperant estretament amb Rússia i Iran pel que fa a Síria i les qüestions regionals», va dir Cavusoglu, que va recordar que Rússia i Turquia, com a garants del procés de pau d'Astaná defensen la integritat territorial i la unitat política de Síria davant els «intents de fer-les malbé».

Mevlut Cavusoglu es va reunir amb el ministre d'Afers exteriors rus, Sergei Lavrov. També van participar en les trobades el ministre de Defensa Nacional de Turquia, Hulusi Akar; el cap dels serveis secrets, Hakan Fidan, i l'assessor presidencial Ibrahim Kalin. Pel que fa a la part russa, hi van participar el ministre de Defensa, Sergei Shoigu; el cap de l'Estat Major, Valeri Gerasimov; l'enviat presidencial per a Síria, Alexander Lavrentiev, i l'assessor presidencial Yuri Ushakov.

Abans de la trobada, Cavusoglu va explicar que el seu viatge a Rússia busca abordar els últims esdeveniments a Síria i va destacar que Turquia, Rússia i Iran tenen una estreta cooperació respecte a Síria a través del conegut com a procés d'Astaná. «Hem aconseguit avanços importants en el procés polític», va destacar.

«Abordarem amb els nostres homòlegs russos el que podem fer a Síria. En particular, el president Recep Tayyip Erdogan ens va enviar perquè posa un gran èmfasi en la nostra relació amb Rússia en assumptes regionals», va subratllar.

«Podrem parlar una altra vegada de la situació a la zona de distensió d'Idlib i de la desmilitaritzada», va apuntar per la seva part Shoigu, en referència a les àrees creades al setembre per protegir a la població civil.



Intervenció militar

«També parlarem de l'aplicació dels acords aconseguits a Istanbul, el treball realitzat després i de tot el relacionat amb l'est de l'Eufrates», va afegir en referència a la intenció anunciada per Turquia d'ampliar la seva intervenció militar a Síria per atacar a les milícies de les YPG. Aquestes són la columna vertebral de les Forces Democràtiques Sirianes (FDS), les forces armades de Síria del Nord, una autoproclamada república federal i interètnica que aspira a convertir-se en el sistema polític dominant a Síria.