Bolsonaro es prepara per prendre possessió com a nou president del Brasil

Jair Bolsonaro es convertirà en el nou president del Brasil l'1 de gener, enmig d'una enorme expectació internacional pel veritable rumb que adoptarà el seu Govern, després d'una campanya electoral dominada pel políticament incorrecte que li ha valgut el sobrenom del "Trump tropical".

Bolsonaro ha arribat fins al Palau del Panalto en un ascens meteòric que ni ell mateix imaginava. Va cridar primer a la porta de les Forces Armades i va ser capità de l'Exèrcit fins que una crítica pública als baixos sous de la tropa i un suposat pla per dinamitar el bany de la seva acadèmia militar van acabar amb la seva carrera castrense en 1987.

Després de la seva expulsió de la institució armada va fer el salt a la política. Va passar fins per set partits fins a trobar el seu lloc al Social Liberal (PSL). El seu hàbitat durant els últims 27 anys ha estat el Congrés federal, encara que amb escassos resultats perquè només va aconseguir aprovar dos projectes de llei dels centenars que va impulsar.

En les eleccions generals de 2014 va ser el polític més votat de Rio de Janeiro, el que li va col·locar en una posició privilegiada per llançar-se a la pugna presidencial en nom del PSL quatre anys després. Els sondejos sobre intenció de vot li dibuixaven al principi com un aspirant marginal, però a poc a poc va anar guanyant espai fins a donar la sorpresa.

Paradoxalment, l'empenta a les urnes l'hi va donar un pertorbat mental que el 6 de setembre, durant un acte electoral a Minas Gerais, li va clavar una punyalada a l'abdomen. Amb això, Bolsonaro va saltar a les portades de la premsa nacional i internacional aconseguint que molts brasilers li posessin cara.

El 7 d'octubre, a la primera volta, va arrasar sumant un 46 per cent dels vots. El segon més votat, l'esquerrà Fernando Haddad, es va adjudicar un 29 per cent. Bolsonaro va repetir victòria en el balotaje del 28 d'octubre, amb un 55 per cent enfront del 44 per cent obtingut pel candidat 'petista'.

Els analistes polítics fonamenten la gesta electoral d'Bolsonaro en un discurs populista que ha capitalitzat el creixent descontentament social per la crisi econòmica i l'estesa corrupció en els partits tradicionals, que fins i tot ha portat a la presó a l'ex president Luiz Inácio Lula da Silva.

A això se suma una estratègia de comunicació que ha apostat per les xarxes socials, on té milions de seguidors, rebutjant els canals habituals --prensa, ràdio i televisió-, i ha desafiat el format clàssic de la contesa electoral, absentant dels debats amb altres candidats.

Govern Bolsonaro

Bolsonaro ha confeccionat ja un Gabinet que comptarà amb 22 ministeris, set menys que els del Govern sortint de Michel Témer, entre ells dos 'súper ministres' que donen una idea de quines seran les seves prioritats a partir d'aquest dimarts.

Sergio Moro, el jutge que va posar entre reixes a Lula, serà el ministre de Justícia i Seguretat. La seva intenció, segons ha explicat, és traslladar a l'arena política la batalla judicial contra la corrupció que ha liderat a través de la macro causa 'Renta Jato'.

La segona pota del seu Ministeri l'obligarà a implementar l'agenda de seguretat de Bolsonaro. Proposa una política de "armes per a tots" que facilita la seva compra i ús per particulars i autoritza a les forces de seguretat a disparar matar els criminals, en un país que el 2017 va batre rècord d'homicidis, amb una mitjana de set per hora.