El Congrés italià aprova a darrera hora els comptes avalats per Brussel·les

Diputats del centre-esquerra protesten per l´aprovació dels pressupostos.

Diputats del centre-esquerra protesten per l´aprovació dels pressupostos.

El Govern d'Itàlia de l'antisistema Moviment Cinc Estrelles (M5S) i la ultradretana Lliga va aconseguir aprovar al Parlament els Pressupostos Generals de 2019 avalats per la Comissió Europea. A només un dia perquè finalitzi l'any, l'aprovació in extremis dels comptes es va produir a la Cambra dels Diputats (baixa) per 313 vots a favor i 70 en contra, després de passar pel Senat el passat 23 de desembre.

El text va tirar endavant amb els vots de l'MS5 i la Lliga, partits que tenen la majoria a la Cambra. La conservadora Forza Italia va mostrar la seva oposició als pressupostos i l'esquerra del Partit Demòcrata i Lliures i Iguals no van participar en la votació per manifestar el seu rebuig.

Els comptes, batejats pel Govern com els «pressupostos del canvi», van sortir endavant amb l'aval de la Comissió Europea, després que Roma accedís a rebaixar la previsió de dèficit per al 2019 fins al 2,04% del producte interior brut, respecte el 2,4% proposat en un primer moment i rebutjat per Brussel·les en una decisió sense precedents.

El resultat es donava ja per descomptat, després que l'executiu populista superés la nit de dissabte una votació de confiança a la cambra baixa, una mesura a la qual es recorre per accelerar la tramitació de lleis i evitar possibles esmenes.

Precisament aquesta modalitat va suscitar la indignació de l'oposició, que va denunciar que no havien pogut proposar ni discutir esmenes al text, i el Partit Demòcrata, que va arribar a protagonitzar sonores protestes, ha acudit al Tribunal Constitucional.

Amb aquesta nova llei de finances públiques, l'Executiu aspira a posar fi a les polítiques d'austeritat que es van imposar durant la crisi apostant per les inversions, els subsidis i la millora de les infraestructures. L'objectiu és finançar les promeses electorals dels partits al Govern des del passat 1 de juny, com un subsidi d'atur conegut com a «renda de ciutadania», proposat pe l'M5S, la reforma del sistema de pensions i un impost únic a autònoms de la Lliga de Matteo Salvini.



Tema candent

L'aprovació dels comptes ha estat un tema candent a Itàlia des que el passat setembre el Govern va celebrar des del balcó de la seu de l'Executiu l'acord de pressupostos després del Consell de Ministres, una imatge ja icònica al país. El text ha estat objecte d'un pols doble: d'una banda, entre l'M5S i la Lliga, obstinats a incloure les seves pròpies i respectives mesures; i de l'altra, entre Roma i Brussel·les, donada la seva vocació d'augmentar la despesa, en un país amb un deute del 131% del PIB.