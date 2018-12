Denuncien un complot per atemptar contra el president de Colòmbia

El Govern de Colòmbia està investigant un presumpte complot per atemptar contra la vida del president colombià, Iván Duque, en el qual podrien estar implicats tres veneçolans recentment detinguts amb armes al país, segons el ministre d'Exteriors colombià, Carlos Holmes Trujillo. El ministre, que no va presentar proves, va explicar que es tracta d'«amenaces creïbles d'actors interns i externs» per atacar Duque, un economista de dretes que va assumir la presidència el 7 d'agost.

«S'està posant en coneixement de la comunitat internacional que des de fa diversos mesos s'avancen investigacions d'intel·ligència sobre possibles atemptats contra la vida del president», va afirmar Trujillo en un vídeo publicat per la seva oficina de premsa. «A això se suma la recent captura de tres ciutadans veneçolans que es van trobar en possessió d'armament de guerra», va afegir el ministre.

Concretament, el 21 de desembre van ser capturats al nord de Colòmbia dos veneçolans que viatjaven en un autobús amb dos fusells calibre 5,56 i municions. Cinc dies després, va ser detingut un tercer ciutadà d'aquest país amb material de guerra.Les autoritats estan tractant d'establir si hi ha alguna connexió entre el presumpte pla per atemptar contra el president i la presència a Colòmbia dels tres homes.

Duc, de 42 anys, ha criticat reiteradament al Govern del president veneçolà, Nicolás Maduro, a qui crida "dictador" i ha promogut una denúncia per violació de drets humans i llibertats civils contra el mandatari de la nació petroliera davant la Cort Penal Internacional.

Colòmbia és part d'un grup de països que no reconeix la legitimitat de la reelecció de Maduro, qui assumirà un nou mandat de sis anys el 10 de gener.Dues fonts d'intel·ligència ha afirmat que els esquemes de seguretat i la protecció del president es van reforçar amb ajuda tècnica i assessoria d'Estats Units, Anglaterra i Israel.