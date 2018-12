Divisió interna al PDeCAT sobre si han de donar suport als Pressupostos de Sánchez

El PDeCAT va demostrar ahir que hi ha una clara divisió interna dins del partit sobre quina és la postura a adoptar davant les peticions del Govern de l'Estat de suport als Pressupostos per a l'any que ve. Així, mentre el secretari d'organització del PDeCAT i diputat al Congrés, Ferran Bel, es mostrava obert a no bloquejar d'inici l'aprovació dels comptes estatals, hores després la vicepresidenta del PDeCAT i també diputada al Congrés, Míriam Nogueras, va puntualitzar que el seu partit ja ha decidit votar «no» a la tramitació dels Pressupostos. Fins i tot, en resposta a aquest darrer apunt, Bel va assenyalar que el partit no ha decidit mai bloquejar la tramitació dels Pressupostos, obrint la porta a votar a favor de les esmenes a la totalitat de PP i Cs, o que els dos partits votin a favor de la que pretén presentar el PDeCAT. «Això no significa votar a favor dels pressupostos», va concloure Bel.

Així, el debat intern al PDeCAT sobre quina posició adoptar de cara a la tramitació del projecte pressupostari del Govern central s'ha intensificat, en plena pugna entre la línia dura, que rebutja qualsevol aproximació al PSOE, i els pragmàtics -entre ells Bel i el portaveu del partit al Congrés, Carles Campuzano-, que veurien amb bons ulls permetre que els Pressupostos superin la votació de les esmenes a la totalitat de PP i Ciutadans per a així guanyar temps i deixar uns mesos de marge per negociar.

D'aquesta forma, Bel va posar en valor la reunió del 20 de desembre a Barcelona entre el president del Govern, Pedro Sánchez i la Generalitat, Quim Torra, per intentar canalitzar el conflicte català. Després d'aquests contactes entre els dos governs, que continuaran al gener, «és evident que l'escenari és diferent que el de fa tres o quatre setmanes», va destacar.

Per això, el diputat del PDeCAT al Congrés va considerar que, per molt «incipient» que pugui ser la negociació, no és el moment de «tancar portes» a aquesta relació entre els dos executius. Si bé va puntualitzar que la previsió del PDeCAT de rebutjar els Pressupostos en la votació final «no ha canviat» per ara, una altra cosa és que els comptes «s'hagin d'avortar des d'un primer moment», mentre hi ha «espais de negociació oberts», per molt «remots» que puguin ser els eventuals acords.

Per «donar el màxim temps possible» a aquesta negociació que hauria de servir per «posar sobre la taula un esbós de solució política per a Catalunya», Bel es va inclinar per no presentar esmenes a la totalitat als Pressupostos Generals de l'Estat, encara que va aclarir que «la decisió no està presa», ja que encara no han tingut accés al projecte de comptes del Govern per al 2019.

En tot cas, «no trairíem ningú si nosaltres mantenim la nostra decisió final sobre els Pressupostos al final de la tramitació, perquè donaríem més temps a la negociació». El que sí va descartar ja és que el PDeCAT doni suport a les esmenes a la totalitat als pressupostos que previsiblement presentaran PP i Ciutadans.

Per part seva, la vicepresidenta del PDeCAT, una de les veus del sector menys contemporitzador amb el Govern de Pedro Sánchez, va matisar que «per un 95% el Consell Nacional» del partit es va pronunciar a favor de «votar no als Pressupostos» del PSOE. «El no als Pressupostos és ferm. El nostre no a la seva tramitació, també», va destacar.ge per a la negociació.

Davant de les afirmacions de Nogueras a Twitter, fonts del PDeCAT consultades per Efe han indicat que, a la reunió del consell nacional que cita la vicepresidenta del partit en el seu tuit, es va introduir un matís, en plantejar que el vot als Pressupostos seria un "no" sempre que no suposin mesures "beneficioses per als catalans".

En tot cas, els partidaris de permetre la tramitació dels comptes no neguen que al final, si no han canviat les coses i les negociacions entre l'Executiu de Pedro Sánchez i el Govern de Quim Torra no arriben a bon port, els diputats del PDeCAT al Congrés acabin votant en contra dels Pressupostos