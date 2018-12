Juncker aclareix que la UE no intenta mantenir el Regne Unit dins del bloc

El president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, va assegurar que la Unió Europea no està intentant mantenir el Regne Unit dins el bloc i vol començar a discutir la relació de futur que mantindrà amb el país quan el Parlament britànic aprovi el Brexit, en part per poder centrar-se en la seva pròpia unitat com a institució de cara a les eleccions europees de maig.

«S'ha insinuat que el nostre objectiu és mantenir el Regne Unit dins de la UE per tots els mitjans possibles. Aquesta no és la nostra intenció. L'única cosa que volem és claredat sobre la naturalesa de la nostra relació futura. I respectem completament el resultat del referèndum» , va afirmar Juncker, en una entrevista amb el diari alemany Welt Am Sontag.

El president de la Comissió Europea va afirmar que la UE està a punt per començar a negociar un nou acord amb el Regne Unit en el moment que el Parlament britànic aprovi l'acord de divorci, programat per a la setmana del 14 de gener. El líder de la Comissió Europea també va expressar que el Regne Unit «hauria d'aclarir-se, i després que ens diguin què és el que volen».



La hipòtesi de la sortida

«Jo treballo partint de la base que marxarà, perquè això és el que el poble del Regne Unit ha decidit», va assegurar. Juncker va afirmar que no vol opinar sobre si el Regne Unit hauria de mantenir o no una segona consulta sobre el Brexit. «Això ho han de decidir els britànics», va dir.