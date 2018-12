L'escorta de Macron acomiadat segueix usant passaports diplomàtics

L'exguardaespatlles de la Presidència francesa que va ser acomiadat per agredir un manifestant durant la Marxa del Dia dels Treballadors, Alexandre Benalla, va admetre que segueix utilitzant passaports diplomàtics per viatjar i que els tornarà immediatament, tot i que les autoritats asseguren que els han sol·licitat dues vegades.

Benalla va assegurar que mai s'ha aprofitat d'aquests documents oficials a la seva nova feina d'«assessor». «És possible que m'hagi equivocat en usar-los però vull deixar clar que ho vaig fer per la meva pròpia comoditat, per facilitar meu pas a través dels aeroports», va explicar.

Sobre les dues peticions de devolució que li va fer el Govern, Benalla va assenyalar que va arribar a lliurar els seus dos passaports diplomàtics a l'agost, però que va tornar a rebre'ls de mans d'«un membre del personal del president» a l'octubre.

«Estic convençut que la justícia pot posar fi ara als rumors i les insinuacions sobre la meva persona, i espero ser considerat un ciutadà comú, ni més ni menys», va afegir.

L'exguardaespatlles de Macron està sent sotmès a una investigació judicial i hi ha a més comissions d'investigació a les dues cambres del Parlament sobre la gestió que va fer la Presidència francesa de tot aquest assumpte. Al juliol, Benalla va admetre que va fer «una ximpleria enorme» durant aquestes protestes i va assegurar que creu que el mandatari francès encara creu en ell.