La mare del menor agredit per agents a Melilla en demana l'expulsió

La mare del menor espanyol agredit a Melilla per diversos policies de paisà en ser confós amb un menor estranger no acompanyat, una agressió que s'ha fet viral a través d'un vídeo del moment en què rep diversos cops de puny i puntades de peu quan ja estava emmanillat a terra, ha demanat l'expulsió del cos policial de tots els implicats.

Lamia Mimun, que va agrair el suport que està rebent de «molts melillencs», va demanar «justícia perquè aquesta agressió no quedi impune», i per això va expressar que «com a família sol·licitem que aquests sis agents siguin apartats del Cos fins a la celebració del judici, i com a mare demano que siguin expulsats».

Sobre els agents de servei que van veure l'agressió, també va reclamar mesures perquè, com assenyala que surt reflectit al vídeo, no van fer res per impedir que el seu fill fos agredit. «Els dos policies que estaven vestits d'uniforme podrien haver evitar els tres cops de puny, les puntades de peu i moltes coses», va explicar Mimun.

La progenitora va manifestar que vol lluitar perquè «el que ha patit el meu fill no li passi als menors ni orfes que viuen a la ciutat». En aquest sentit, va assegurar que ella no està en contra de la Policia Nacional ni de la resta de Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, sinó en contra els que van agredir el seu fill.

Lamia Mimun va estacar que el seu fill està molt afectat pel que ha passat: «Psicològicament no està bé, perquè aquests dies està fent coses raríssimes que no ha fet mai, a la nit no dorm i comença a passejar-se per la casa».