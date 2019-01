Nou ferits a Tòquio en un atropellament múltiple

Un home de 21 anys ha estat detingut després de perpetrar un atropellament massiu aquest dimarts en un concorregut carrer de Tòquio que ha deixat nou ferits i que ell mateix ha definit com un atac terrorista, segons informa la premsa local.

L'incident s'ha produït al carrer Takeshita, al districte de Harajuku, que és popular entre els joves i turistes, al voltant de les 0:10 hores (16:10 hora espanyola), en un moment en que el carrer estava tallat al trànsit en previsió de les celebracions de Cap d'Any. Un dels ferits, un adolescent, es troba en estat crític, segons l'agència Kiodo.

El detingut, Kazuhiro Kusakabe, va fugir del lloc dels fets però ha estat detingut mitja hora després per la policia en un parc proper sota la sospita d'intent d'assassinat, segons l'agència nipona.

Segons la mateixa font, el jove ha dit a la policia que havia comès un acte terrorista "en represàlia per una execució" i que "no posaria cap excusa" a la seva conducta. No està clar però, si l'atacant es referia a una execució específica o a la vigència de la pena de mort al Japó.

Kusakabe també ha dit a la policia que havia conduït des de la prefectura d'Osaka, a l'oest del país, i que pretenia matar els vianants als quals ha atropellat. Els agents han trobat un bidó de querosè en el vehicle, que segons l'agressor pretenia emprar per cremar el cotxe, que era llogat.