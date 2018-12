RTVE dedica la missa a carregar contra homosexuals, els inmigrants i l´avortament

Juan Antonio Reig, el controvertit bisbe d'Alcalá d'Henares, ha carregat en l'última Santa Missa de l'any contra l'homosexualitat, l'avortament i els immigrants, i ho ha fet davant les càmeres de TVE, que precisament retransmetia l'acte en directe a través de La 2.

Entre d'altres sermons, Reig ha assenyalat que "negar la diferència sexual i de la importància de la família és optar per una societat atomitzada, de simples individus" i ha afegit que "la unió amorosa de l'home i la dona és l'única veritat sagrada per la seva índole natural". En aquesta línia, el bisbe ha carregat també contra els anticonceptius, titllant-los com un "malícia" que redueix la unió conjugal "als simples desitjos dels cònjuges".

Reig sosté que les polítiques progressistes que "desgraciadament" Espanya ha experimentat en els últims anys, "trenquen la tradició catòlica i la família". En aquest sentit, ha posat l'accent en les lleis de l'avortament, les que, a parer seu, han sumit el país en un "hivern demogràfic sever" que ha provocat que "més de dos milions d'espanyols no hagin arribat a néixer".

El bisbe d'Alcalá també ha tingut paraules contràries a la immigració, quan ha assenyalat que "les famílies cristianes són" unitats de resistència "i es va referir a les polítiques d'immigració com un" propiciat multiculturalisme".