Un conductor fa el ´ple al cinc´ en un control de drogues a Eivissa per Cap d´Any

La Policia Local d'Eivissa va detenir un conductor, J.G.V. de 31 anys, el dia 1 de gener a les 3.00 hores per un delicte contra la Salut Pública i un delicte contra la Seguretat Viària.

Els agents es trobaven patrullant quan van observar un vehicle que circulava de forma "erràtica" i "temerària", sent un perill per als altres usuaris de la via. Després d'aturar-lo, li van realitzar les proves d'alcoholèmia i droga i va donar positiu en cocaïna, metamfetamina, opiacis, cànnabis, i amfetamina, totes les substàncies estupefaents que es poden analitzar.

Els agents, per l'actitud sospitosa i de nerviosisme que manifestava el conductor, li van realitzar també un escorcoll superficial i van trobar a l'interior de la seva roba 20 pastilles de color rosa en forma rectangular, 6 pastilles de color morat amb el dibuix d'una calavera, 2 embolcalls de plàstic que semblaven ser cocaïna -amb un pes aproximat de 0,80 grams- i un embolcall de plàstic una substància pel que sembla de color marró amb un pes de 0,15 grams.