Corea del Nord avisa que buscarà «una nova via» si no hi ha avenços amb els EUA

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, va afirmar que està disposat a reunir-se amb el president dels Estats Units, Donald Trump, «en qualsevol moment», encara que va advertir que buscarà «una nova via» si en les negociacions per a la desnuclearització es «jutja malament» la seva «paciència». En el seu missatge de Cap d'Any, el líder nord-coreà va afirmar que la seva determinació per assolir una desnuclearització completa no ha canviat, però no tindrà més remei que buscar «un nou camí» si els EUA continuen exigint al seu país una acció unilateral.

«Sempre estic a punt per tornar a seure amb el president dels EUA en qualsevol moment i faré esforços per produir un resultat que la comunitat internacional accepti, però no ens quedarà més remei que buscar una nova via si els EUA no compleixen les seves promeses, jutgen malament la nostra paciència i busquen forçar les coses de manera unilateral i aferrar-se a les sancions i la pressió», va assenyalar. En el seu discurs, el líder de Corea del Nord va advertir que es produiria un progrés més ràpid si els Estats Units prenen les mesures corresponents.

Tot i la cimera històrica celebrada el passat mes de juny entre Trump i Kim Jong-un en què van acordar avançar en la desnuclearització, les converses semblen haver-se estancat. Trump va dir al desembre que esperava tornar a reunir-se amb Kim a principis de 2019, tot i que no s'ha fixat una data, mentre que Corea no ha pres cap mesura clara per desmantellar el programa d'armes nuclears.