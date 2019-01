Un home mata sis membres de la seva família i després es treu la vida a Tailàndia

Un home va matar suposadament sis membres de la seva família, inclosos els seus fills de sis i nou anys, i després es va treure la vida durant la nit de Cap d'Any al sud de Tailàndia. El vicegovernador de la província de Chumpon, Sonpong Patchinpet, va explicar que l'atacant, identificat com Suchip Sornsung, va tirotejar els seus familiars quan es trobaven a la perruqueria de la seva sogra al districte de Phato. Segons les autoritats, va matar la seva sogra, dues de les seves cunyades, el marit d'una d'aquestes, el seu fill de nou anys i la seva filla de sis, mentre que la seva dona es trobava fora del districte, situat a Chumpon. Només va sobreviure un cunyat de l'atacant en fer-se el mort després de rebre un tret a l'esquena.

Segons Sonpong, l'atacant, d'uns 40 anys, havia sortit de la presó fa uns set mesos i, segons testimonis, es trobava ebri. La Policia està investigant les causes que van portar el sospitós a cometre el crim. Tot i que les matances com la de la nit de Cap d'Any no són habituals, Tailàndia és un dels països amb major nombre d'homicidis comesos amb armes de foc al Sud-est Asiàtic, i en molts dels successos l'autor ha pres begudes alcohòliques o algun tipus de droga.