L'apunyalament de tres persones a Manchester, investigat com a terrorisme

La Policia britànica va confirmar que estan tractant com una investigació terrorista l'atac en què un home armat amb un ganivet va ferir tres persones dilluns a la nit a l'estació de tren Victoria de Manchester, així com van escorcollar un domicili a la zona de Cheetham Hill de la ciutat. «Estem tractant això com una investigació terrorista», va explicar el comissari en cap de la Policia de Gran Manchester, Ian Hopkins. La Policia antiterrorista havia assumit la investigació del succés, però des del cos inicialment s'havia indicat que es mantenien obertes totes les opcions pel que fa al mòbil de l'atac.

Hopkins va afirmar entendre els temors de la població després d'allò succeït i va elogiar la «valentia» amb què van reaccionar els agents de la Policia de Transport. Segons va aclarir, els investigadors van treballar tota la nit intentant determinar la identitat del sospitós i es va escorcollar un habitatge que hauria estat el seu últim domicili conegut.

«La nostra tasca continuarà fins que coneguem tots els fets i per què es van produir», va prometre el comissari, que va demanar als que haguessin gravat imatges del succés que les facin arribar a la Policia, així com qualsevol informació que pugui ajudar en la investigació.

Un testimoni, un productor de la BBC que estava a l'estació, va explicar que l'home estava armat amb un gran ganivet de cuina i va dir que actuava pels «bombardejos a altres països». El sospitós va ser detingut «en pocs minuts», segons la policia, i està sota custòdia.

Els ferits, una dona i un home d'uns 50 anys, es troben en estat greu però la seva vida no està en perill, segons la policia. Un agent d'uns 30 anys també va rebre una punyalada, però ja ha estat donat d'alta. La policia va informar que intensificarà la seva presència a la ciutat, on ja es va registrar un atemptat suïcida al maig de 2017 en què van morir 22 persones a la sortida d'un concert d'Ariana Grande."Els esdeveniments d'aquesta nit hauran preocupat comprensiblement a la població però he de subratllar que l'incident no segueix en curs, hi ha un home sota custòdia i actualment no hi ha informació d'Intel·ligència que suggereixi una amenaça més àmplia en aquests moments", havia assegurat prèviament el comissari en cap adjunt, Rob Potts, en un comunicat.

Regne Unit es troba en el seu segon nivell d'amenaça més alt, el que significa que es considera altament probable que es produeixi un atac.

"Els meus pensaments estan amb els qui van resultar ferits en el presumpte atac terrorista a Manchester la passada nit", ha escrit la primera ministra, Theresa May, al compte de Twitter de Downing Street. "Agraeixo als serveis d'emergència per la seva valenta resposta", ha afegit.