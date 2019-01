Sis morts en un accident de tren en un pont a Dinamarca

Almenys sis persones han mort aquest dimecres en un accident de tren que ha tingut lloc al pont que uneix les illes daneses de Selandia i Fionia, segons el balanç ofert a l'agència Ritzau pel servei ferroviari del país, DSB.

Segons el diari local 'Jylands Posten', el fort vent a la zona hauria provocat que part de la càrrega d'un tren de mercaderies sortís disparada i toqués un tren de passatgers que circulava per la via contrària.

A bord del tren, que feia el trajecte entre Fionia --segona illa-- i Copenhaguen, a Selandia --primera illa del país--, hi anaven 160 passatgers i tres treballadors. Els passatgers que no han resultat ferits han estat traslladats a un centre esportiu, on podran rebre l'atenció de psicòlegs.

Com a resultat dels fets, s'ha procedit al tancament del pont del Gran Cinturó tant per al trànsit ferroviari com per als vehicles.