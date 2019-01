El Brasil i els EUA faran un front comú contra Veneçuela i Cuba

El secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, i el nou ministre d'Exteriors del Brasil, Ernesto Araujo, van confirmar la seva intenció de formar un front comú contra els «règims autoritaris» d'Amèrica Llatina, assenyalant en concret Veneçuela, Nicaragua i Cuba. «Tenim l'oportunitat de treballar junts contra els règims autoritaris», va explicar Pompeo després de reunir-amb el nou canceller brasiler.

El Departament d'Estat ja va avançar que Pompeo viatjaria al Brasil amb el propòsit d'unir forces «per donar suport als pobles de Cuba, Veneçuela i Nicaragua, que estan lluitant contra règims repressius» i per neutralitzar el «comerç predador» de la Xina. Pompeo va ser el representant nord-americà a la presa de possessió de Bolsonaro com a nou president del Brasil. Encara que Donald Trump no va acudir, va ser el primer a felicitar el líder ultradretà. «Els Estats Units estan amb tu!», va escriure a Twitter.

Bolsonaro ha fet seva gran part de l'agenda de govern de Trump. Així, va vetar de la seva presa de possessió el veneçolà Nicolás Maduro, el nicaragüenc Daniel Ortega i el cubà Miguel Díaz-Canel, a qui considera «dictadors»; s'ha mostrat escèptic amb aliances comercials com Mercosur; i ha qüestionat el canvi climàtic.



Dia de reunions

El mandatari brasiler es va reunir-se en el seu primer dia de Govern amb Pompeo, el president portuguès, Marcelo Rebelo de Sousa, amb el primer ministre d'Hongria, Viktor Orban; i amb el vicepresident del Parlament de la Xina, Ji Bingxuan. Després va participar a la cerimònia d'intercanvi de carteres a la Casa Civil.