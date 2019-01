El govern extremeny titlla Renfe d'«inútil» després de l'odissea de 163 passatgers

L'odissea patida pels passatgers d'un tren a Extremadura va provocar una contundent resposta del seu govern, que va arribar a qualificar Renfe d'«inútil». Així, la Junta d'Extremadura va assenyalar que «exigim a Renfe que, si no és capaç de garantir la seguretat dels viatgers, suspengui temporalment el servei ferroviari a Extremadura, oferint alternatives de mobilitat viables». En aquest sentit, va qualificar de «vergonyosa» la presa de decisions que es va realitzar respecte les incidències que van afectar el sistema ferroviari extremeny i va mostrar la seva «solidaritat» amb els viatgers afectats.

El director general de Transports d'Extremadura, José González, va destacar que perquè a Renfe siguin «uns inútils que no són capaços de gestionar adequadament una avaria», no poden «quedar aïllats» els extremenys.

Un total de 163 passatgers que van pujar a un tren a Badajoz poc després de les cinc de la tarda amb destinació a Madrid el primer dia de 2019 no van arribar al seu destí fins passades les tres de la matinada, quan haurien d'haver arribat a les onze de la nit. Després de dos transbords i dues hores i mitja aturats al mig del camp sense llum ni calefacció ni aigua per problemes tècnics d'una màquina, els passatgers van ser traslladats fins a Madrid en tres autobusos i en un tren per a 100 places que va posar Renfe des de Talavera de la Reina (Toledo). Abans, el comboi va ser remolcat de matinada per un altre tren fins a Navalmoral de la Mata (Càceres) per des d'allà organitzar-se el nou dispositiu de desplaçament d'un trajecte que ja havia patit una avaria a Mèrida a la tarda, el que va obligar a canviar de trena els viatgers a la capital extremenya.

El director general de Renfe Viatgers, Ramon Azuara, va anunciar que la companyia revisarà els protocols d'actuació per minimitzar l'impacte d'aquestes incidències en el confort dels viatgers i dotarà als trens entre Madrid i Extremadura d'acompanyament mecànic. Renfe va lamentar la situació produïda i va demanar «disculpes» als 163 viatgers que es van veure afectats.