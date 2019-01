Mor una jove de 26 anys apunyalada per la seva parella a Cantàbria

Una dona de 26 anys i natural de la República Dominicana ha mort durant la matinada d'aquest dijous a Laredo (Cantàbria) apunyalada per la seva parella, un equatorià de 29 anys.

La víctima mortal, la primera per violència de gènere aquest any a Espanya, respon a les inicials de R.A.C.S., i el presumpte autor és T.S.M.R., ha informat la Delegació del Govern espanyol.

A les 4.05 hores el 112 ha rebut una trucada perquè un home havia apunyalat la seva parella a l'interior d'un immoble situat al carrer Rosario Ochandiano.

Al lloc, s'hi han personat dues patrulles de la Guàrdia Civil i els agents han trobat la dona estesa al terra, amb signes d'apunyalament al tòrax.. Diversos efectius del 061 Cantàbria desplaçats no han pogut reanimar la víctima.

Segons la Delegació del Govern espanyol, no consta cap denúncia prèvia per maltractaments en l'àmbit familiar i al presumpte autor, que ha estat detingut, tampoc no li consta cap denúncia per violència de gènere.