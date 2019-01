El PP vol una explicació al Congrés sobre els viatges de Sánchez

El Partit Popular ha demanat la compareixença al Congrés del sotsdirector del Consell de Transparència, Javier Amorós, per informar sobre la «censura i crítica» d'aquest organisme al president del Govern, Pedro Sánchez, «per abusar del secret oficial per ocultar els seus viatges». La petició del PP va tenir lloc després que l'Executiu facilités la despesa en protocol, un total de 282,92 euros, del viatge que Sánchez va realitzar a l'avió oficial Falcon a Castelló el passat 20 de juliol, on es va reunir amb el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, i va assistir al Festival Internacional de Benicàssim (FIB).

El Consell de Transparència, a instàncies de l'assessor del PP a l'Ajuntament de València Luis Salom, va demanar informació a l'Executiu pel viatge de Sánchez a Castelló. En la seva resposta, la Secretaria General de Presidència va quantificar la despesa en protocol en 282,92 euros i va reiterar que no pot facilitar la resta d'informació que, per iniciativa de Salom, sol·licita el Consell de Transparència, per ser matèria classificada. Fonts de l'Executiu van aclarir que els viatges del president del Govern són matèria classificada i van destacar que la dada que ha facilitat al Consell de Transparència és sobre la despesa del Departament de Protocol per a la realització d'aquest viatge: 282,92 euros, tot recordant que tota la normativa sobre matèria classificada és anterior a l'actual Executiu i ha estat utilitzada per tots els governs precedents, ja siguin de PP o de PSOE.

Per part seva, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va acusar Sánchez d'intentar «prendre el pèl» i «riure's» dels espanyols «tapant» la xifra real dels seus viatges. «Sánchez intenta prendre'ns el pèl a tots mentint sobre el que ens costen els seus viatges; es va saltar la Llei de Transparència fent passr com a secret oficial anar de festival i segueix rient-se de tots tapant la xifra real del malbaratament», va afirmar Rivera.