Bolsonaro acomiadarà els funcionaris amb idees comunistes o socialistes

El Govern de Jair Bolsonaro ha començat una mena de «caça de bruixes» contra els funcionaris públics amb idees «comunistes i socialistes». La decisió va ser una de les conclusions de la primera reunió que el nou president va mantenir amb els seus 22 ministres, segons va explicar Onyx Lorenzoni, ministre de la Presidència. «La societat brasilera va decidir per majoria dir prou a unes idees socialistes i comunistes que, durant 30 anys, ens han portat a aquest caos que vivim avui d'atur, de desestructuració de l'Estat, d'inseguretat de les famílies, de mala prestació de sanitat i d'una escola que en comptes d'educar, adoctrina», va assegurar. La revisió de bona part del funcionariat públic brasiler començarà per la seva pròpia cartera. Més de 300 càrrecs de confiança i funcionaris amb contractes temporals del Palau del Planalto seran acomiadats en els propers dies. Els interessats a tornar al nucli dur del Govern passaran per un filtre de l'actual equip, que revisarà el perfil de cada funcionari i qui el va nomenar per al càrrec. El ministre va assenyalar que les readmissions es faran en funció de «criteris tècnics». L'objectiu, segons Lorenzoni, és que el Govern no tingui cap influència del Partit del Treballadors de Lula da Silva.