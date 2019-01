El CIS augura una victòria del PSOE per davant del PP i Vox entraria al Congrés

El baròmetre del mes de desembre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) augura una victòria del PSOE amb el 28,9% dels vots, una davallada respecte al baròmetre de novembre (31,2%) que no aprofita el PP, que es manté en el 19,1% dels vots d'ara fa un mes. En tercera posició se situa Ciutadans, amb el 17,9% dels , vots (tres dècimes menys que a l'últim baròmetre, on va obtenir el 18,2%) i per darrere seu Podem, que amb un 14,9% dels vots –incloent-hi confluències- perd tres punts respecte al mes de novembre (18%). El baròmetre recull el creixement de Vox, que entraria al Congrés amb el 3,7% dels vots en un ascens sostingut en les dues ultimes projeccions (1,3% i 2,5%, respectivament). A Catalunya, ERC obtindria el 4,7% (4,8% al novembre), En Comú Podem el 2,7% (2,8%), i el PDeCAT recupera sis punts i obtindria l'1,4% dels sufragis (0,8%).

En PSOE mantindria d'aquesta manera un amplia avantatge respecte al PP, però accentuaria es descens que ja apuntava l'últim baròmetre, on va passar del 31,6% al 31,2%.

El PP es manté estable en segona posició amb el mateix 19,1% de l'últim baròmetre, on va créixer set dècimes i va aconseguir superar el partit d'Albert Rivera.

Cs, amb el 17,9%, manté el descens que recullen els últims dos sondejos, que van fer passar la seva expectativa de vot del 21% al 18,2%.

Podem és qui rep un revés més important. La formació de Pablo Iglesias (sumant-hi les confluències) es quedaria amb un 14,9%, lluny del 18,% de l'anterior sondeig i del 15,3% del d'octubre.

Vox manté la seva tendència ascendent. El partit d'ultradreta obtindria el 3,7% dels vots. Són gairebé tres vegades més que el que li augurava el baròmetre d'octubre (1,3%) i un terç més que al de novembre (2,5%).

Pel que fa a Catalunya, el baròmetre apunta que ERC obtindria el 4,7% dels vots (4,8% al novembre i 4,2% a l'octubre), mentre que En Comú Podem obtindria el 2,7% (2,8% al novembre i 3,2% a l'octubre).

El PDeCAT recuperaria vot i se situaria en l'1,4% dels sufragis. Lluny del 0,8% que li augurava el baròmetre de novembre, però encara per sota l'1,4% de l'octubre.

En vot directe, el que el CIS recull sense aplicar la cuina, el PSOE se situa primer amb el 21,3% dels vots, el PP segon amb el 14,1%, Cs tercer amb el 13,2% i Podem per darrere amb l'11%. Vox obtindria el 2,7% dels vots.

En aquest camp de vot directe, ERC rebria el 3,5% dels sufragis, En Comú Podem el 2% i el PDeCAT l'1%. L'estudi no desgrana els vots de la resta de formacions que es presenten a Catalunya.

3.000 entrevistes després de les andaluses

L'enquesta es va fer mitjançant 3.000 entrevistes a majors d'edat entre l'1 i el 12 de desembre, després de les eleccions andaluses.

Tots els líders suspenen

Els enquestats suspenen tots els líders pels que se'ls pregunta. El que obté millor nota és Pedro Sánchez, amb un 3,9, seguit d'Albert Rivera, amb un 3,7, Pablo Casado, amb un 3,4, Alberto Garzón, amb un 3,3 i tancant Pablo Iglesias, amb un 2,9.

Menys partidaris d'eliminar les autonomies

El baròmetre també recull les dades del model d'Estat preferit pels ciutadans. El grup més nombrós, un 39,5% (39,2 al novembre) vol un Estat amb comunitats autònomes com en l'actualitat.

En aquest camp, cau el percentatge de ciutadans que volen un Estat "sense autonomies", que ara representen el 17,3% dels ciutadans malgrat que al novembre eren el 20,6%. Respostes que van a parar al segon grup, aquells que volen que les CCAA tiguin menys autonomia, que passen del 10,3% al 13%.

A l'altre costat de la balança els que volen més autonomia per a les CCAA, que també creixen del 12,5% al 13,9%, i per últim cauen lleugerament els partidaris d'un Estat que permeti la possibilitat d'independència, que passen del 10,6% del novembre al 9,6%.

L'atur, primer problema

L'atur, amb el 29,5% (28,5% a l'octubre) continua essent el principal problema dels espanyols, per davant dels problemes de naturalesa econòmica, amb el 22,9% (22,3%), la sanitat, amb el 14%, i els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació, amb l 10,8%. Els polítics baixen a la cinquena posició com a problema dels espanyols, amb el 10,5%, just per davant les pensions, amb el 9,6%.