Condemnen una dona a 17 anys de presó per assassinar la seva parella a Còrdova

La Secció Tercera de l'Audiència de Còrdova ha condemnat a una pena de 17 anys de presó una dona d'uns 50 anys d'edat acusada d'assassinar la seva parella en una casa a mitjan de 2016, tot i que el seu cadàver no es va localitzar fins al febrer de 2017 ocult sota uns enderrocs a l'habitatge, tot això després que el jurat la declarés culpable dels fets. La sentència estableix que la dona haurà d'abonar en concepte de responsabilitat civil uns 40.000 euros a la mare de la víctima i 90.000 euros a cadascun dels seus tres fills, fruit d'una relació anterior de parella. En concret, el jutge condemna la processada per la comissió d'un delicte d'assassinat amb l'agreujant de parentiu, en quedar provat que mantenia una relació sentimental amb la víctima, alhora que aplica l'atenuant d'obcecació.

Sobre això, la dona va defensar davant del jurat que va actuar en defensa pròpia i que no va tenir intenció d'acabar amb la vida de l'home, amb el qual convivia en un immoble que havia estat cedit per un amic, però que no era la seva parella. També va afirmar que patia maltractaments per part de la víctima. En aquest sentit, es dóna per provat que a l'octubre de 2016 la dona i el seu company, que compartien l'habitatge des de feia temps, van mantenir un enfrontament i en la baralla l'home va perdre la vida.