El jutge del cas Cursach anul·la la requisa dels mòbils de periodistes

El jutge Miquel Florit va revocar i anul·lar el passat 21 de desembre el seu acte anterior pel qual ordenava la requisa dels telèfons mòbils i altres dispositius electrònics dels periodistes de Diario de Mallorca Kiko Mestre i Blanca Pou, d'Europa Press, confiscació que es va fer en una peça secreta per revelació de secrets del cas Cursach i sense que ambdós redactors constessin com a investigats en aquesta causa.

La revocació del polèmic acte, que va causar el rebuig de la classe periodística, política i del món jurídic, es va conèixer ahir en un tercer acte del mateix magistrat. Els dos redactors de tribunals i els seus mitjans de comunicació van presentar una querella contra Florit, que va ser admesa a tràmit pel Tribunal Superior de Justícia de Balears. Al magistrat se li imputen tres delictes: prevaricació judicial, contra el secret professional dels periodistes i contra la inviolabilitat del domicili.



Revocació d'ofici

En la seva última resolució, el jutge informa els dos periodistes i les seves empreses que el 21 de desembre «es va revocar d'ofici» la intervenció dels seus telèfons i es va ordenar la devolució d'aquests i altres dispositius a Mestre i Pou. L'acte va ser dictat tres dies després que el Tribunal Superior de Justícia admetés a tràmit la querella contra el jutge. El dia 24 es va notificar per telèfon als dos periodistes que podien passar pel jutjat a recollir els dispositius.

Els advocats de tots dos, però, van sol·licitar al jutjat que Mestre i Pou fossin citats formalment per recuperar els seus efectes, notificació que els va arribar el dia 2. Avui està previst que tots dos recuperin els seus mòbils de treball i personals. La representació dels redactors va demanar també a Florit que certifiqués si els dispositius havien estat analitzats i si s'havien fet bolcats o còpia de dades emmagatzemades en els mateixos. En l'acte d'ahir el magistrat explica que en la seva resolució del 21 de desembre consta «certificació que (els mòbils, tauleta, ordinadors i memòria) no havien estat oberts, bolcats ni examinats els seus continguts».

Florit reconeix que «sí que va tenir lloc una intervenció d'efectes o instruments relacionats amb el delicte de revelació de secrets (del sumari del cas Cursach, atribuït a dos agents del Grup de Blanqueig de Capitals, la unitat que ha investigat al magnat de la nit), efectes que es trobaven en poder de tercers (els periodistes) que no són investigats en la present causa».

El magistrat afirma que els dos informadors podien haver recorregut la interlocutòria d'11 de desembre i assegura que també van lliurar voluntàriament el seu material de treball «sense cap protesta». Això no obstant, els dos redactors es van oposar inicialment, però els agents van insistir en l'obligatorietat del lliurament i no els van deixar posar-se en contacte amb les seves empreses ni amb un advocat. Florit, finalment, denega la personació de Mestre, Pou i els seus mitjans en la peça secreta, perquè no són perjudicats, ni investigats, ni han demanat exercir l'acusació popular.