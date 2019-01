Pedro Sánchez es banya a Lanzarote

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez va decidir aquest dijous que era hora de sortir de la residència real de La Mareta a Costa Teguise. Amb un banyador verd, el mandatari socialistava estar uns minuts a les aigües fredes d'aquesta part del litoral de Lanzarote, encara que bé és cert que el dia tampoc animava a allargar el bany. A fora per les roques hi havia la seva gosseta Turca, que no volia deixar sol el seu propietari.

La residència de La Mareta compta amb un accés directe al marper unes escales de pedra que també donen a una petita piscina d'aigua salada, discretamente oculta als ulls dels visitants. Va ser aquí on Sánchez va prendre el seu primer bany de l'any després d'accedir-hi amb el banyador verd i una camiseta. Amb una tovallola blava de platja sota el braç era clar que el seu objectiu era penetrar a l'oceà. Era la primera aparició pública del president des que va arribar el passat dissabte dia 29 de desembre a Lanzarote passar el Nadal.