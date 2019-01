El PP insta el Govern a explicar el caràcter «secret» dels viatges de Sánchez

El Grup Popular va sol·licitar que la vicepresidenta del Govern, ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, comparegui a la Comissió de Despeses Reservades del Congrés per explicar el caràcter «secret» dels viatges del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez.

El PP se centra sobretot en el viatge de Sánchez el passat estiu a Castelló, que va generar polèmica perquè el president va aprofitar l'ocasió per assistir amb la seva dona a un concert al Festival Internacional de Benicàssim (FIB). No obstant això, l'Executiu va destacar que l'objecte del desplaçament va ser una visita a l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig. El Govern va aclarir que no pot revelar l'import total del cost d'aquest viatge a Castelló en virtut de la Llei de Secrets Oficials; excepte els 282,92 euros que van suposar les despeses de protocol.LES INICIATIVES DEL PP PER ELS VIATGES

El PP considera una "presa de pèl" aquesta resposta de l'Executiu i ha registra una bateria de preguntes al Senat per conèixer si aquesta xifra que facilita el Govern de 282,92 euros en despeses de protocol inclou les despeses del Falcon i de la seguretat .