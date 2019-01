Vox adverteix el PP i Cs que no donarà suport a partits que el «menyspreen»

El líder de Vox, Santiago Abascal, va assegurar que si PP i Ciutadans volen demanar el seu suport a la investidura de Juanma Moreno com a president d'Andalusia hauran de seure a negociar mesures. Després de la polèmica generada pel seu veto a les mesures sobre violència de gènere, va assegurar que Vox defensa el mateix que proposava Ciutadans el 2016 i va criticar els d'Albert Rivera per canviar de criteri. En una sèrie de missatges al seu perfil de Twitter, Abascal va destacar la seva exigència que PP i Ciutadans s'asseguin a negociar amb Vox per debatre les seves propostes. «Si volen els vots de Vox, hauran de seure amb Vox per escoltar el programa electoral que representen els nostres 12 diputats», va reclamar. En tot cas, Abascal va assegurar que la seva formació no es planteja donar suport al pacte de partits que el «menyspreen». «Quin partit votarà el programa d'altres partits que el menyspreen, i a més traint els seus votants? Vox, per descomptat, no», va assenyalar Abascal.

Segons va denunciar Abascal, «lluny de qualsevol tarannà negociador», Vox ha rebut en les darreres setmanes «insults, menyspreus, i l'amenaça permanent de cordons sanitaris». Així, va retreure a PP i Ciutadans que no hagin transigit en el seu pacte per a un Govern de la Junta, buscant només l'adhesió de Vox. «Han repetit que el pacte que ells han signat no admet ni el més mínim canvi. Ni una coma han arribat a dir», va recordar el president de Vox.

Per part seva, el líder del PP, Pablo Casado, va demanar deixar la lluita contra la violència de gènere fora del debat polític en un acte a Melilla on va agrair la tasca de tots els cossos de l'Estat que lluiten contra aquesta «xacra» social. «Hem d'anar tots els partits i tota la societat espanyola caminant cap a la seva eradicació definitiva», va afirmar abans de fer un minut de silenci per la primera víctima de la violència masclista del 2019, assassinada a Laredo. Segons Casado, «no s'ha de polititzar» la violència de gènere i al PP «ningú li pot donar lliçons» en la matèria perquè és el partit que va promoure «el pla contra la violència de gènere més ambiciós de la història d'Espanya» amb el suport de gairebé tots els grups parlamentaris.

Paral·lelament, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va avisar el PP que l'acord programàtic tancat a Andalusia estarà trencat si acaba acceptant canviar el seu contingut per atendre les demandes que Vox ha posat damunt de la taula, com l'eliminació de les ajudes a les víctimes de la violència de gènere.



Noranta mesures

Villegas va posar en valor les 90 mesures pactades amb el PP i va insistir que qualsevol canvi d'aquest pacte, sense l'acord amb Ciutadans, suposaria la seva «ruptura», sobretot tenint en compte l'assumpte que el partit de Santiago Abascal pretén canviar. «És inacceptable pretendre que no es lluiti amb totes les formes possibles contra la violència masclista», va assegurar el secretari general de Ciutadans.

En tot cas, el dirigent de la formació taronja confia que el PP no acceptarà negociar amb Vox cap reforma tenint en compte que els dos partits defensen que aquest acord està tancat i que seran les altres forces polítiques les que hauran de decidir si li donen suport o no, això és, «si volen o no que Andalusia sigui ingovernable».