Cs no vol «revisar» el pacte amb el PP a Andalusia

El portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha assegurat que la seva formació no està disposada "en absolut" a "revisar" el pacte que van tancar amb el PP per a la investidura a Andalusia. En declaracions als mitjans aquest dissabte des de Barcelona, el número 2 de la formació taronja al Parlament ha advertit que qualsevol modificació del pacte –Vox i el PP ha fixat una reunió per dimarts- implicaria la "ruptura". Els acords segellats amb el PP són els que Cs vol aplicar si tira endavant la investidura. I en aquest sentit Carrizosa ha garantit que "no es canviarà cap punt dels acords" pactats amb el PP, "únicament". Ara bé, el diputat de Cs no ha tancat la porta a altres qüestions que en paral·lel es puguin acordar entre les forces "constitucionalistes moderades". Sense ser "al dictat dels extrems", ha dit en referència a Vox,

En aquest context, ha afirmat també que no la reunió que s'ha fixat entre els populars i els de Santiago Abascal no "té cabuda ni interès". "Ja vam pactar per fer el canvi a Andalusia [...] i tenim claríssim que els avenços aconseguit en la lluita contra la violència de gènere no els podem vendre ara amb pactes amb qui defensa qüestions pròpies dels extrems", ha insistit.

En declaracions als mitjans, ha avalat també les paraules del candidat a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls, en un article a 'El País', sobre un gran pacte també amb els socialistes per aïllar Vox. Carrizosa tampoc hi vol incloure Podemos, i demana especialment als socialistes de Susana Díaz que s'abstinguin per facilitar la investidura del popular Juanma Moreno que ha pactat Cs.