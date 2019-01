Filtren les dades personals de polítics a Alemanya

Alemanya ha començat l'any amb el pitjor atac cibernètic de la seva història, amb la filtració massiva de documents i dades personals dels seus polítics i governants, inclosos la cancellera Angela Merkel i el Cap de l'Estat, Frank-Walter Steinmeier. L'acció va tenir èxit tot i els escuts de seguretat instal·lats a la xarxa pels serveis d'intel·ligència després dels atacs que ha patit des de Rússia, que torna per això a estar sota sospita, Experts informàtics creuen, però, que aquest robatori històric de dades no s'ajusta al modus operandi dels pirates perquè inclou la difusió de fotos amb nens, el que atempta contra l'ètica d'aquests activistes. Apunten a un acte criminal amb fins d'extorsió o per difamar personatges.