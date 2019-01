El Govern del Brasil vol els nens «vestits de blau i les nenes, de rosa»

L'arribada als despatxos ministerials no ha suposat un gran canvi en la retòrica dels ara ministres del Govern de Jair Bolsonaro al Brasil. «Atenció, atenció. Comença una nova era. Els nens vesteixen de blau, les nenes, de rosa», va proclamar la nova ministra de Dona, Família i Drets Humans, Damares Alves, davant d'un grup de seguidors a la seu ministerial a Brasília tot just acabar la cerimònia en la qual va assumir la cartera. Els presents van respondre entusiasmats, segons mostra un vídeo que s'ha viralitzat.

Poques hores després van començar les protestes a les xarxes contra l'afirmació. Entre les més destacades, la del cantant Caetano Veloso, que va pujar a Twitter una foto seva amb una samarreta rosa amb l'etiqueta #MeninosVestemRosa (els nens vesteixen de rosa). Altres personalitats locals, com el presentador Luciano Huck, es van sumar a la protesta.

La ministra és a més pastora evangèlica de l'Església Cristiana Quadrangular i una acèrrima enemiga del que els bolsonaristes anomenen «la ideologia de gènere», un calaix de sastre en el qual inclouen múltiples polítiques igualitàries o feministes. Alves va explicar que «vaig fer una metàfora contra la ideologia de gènere, però els nens i les nenes poden vestir de blau, rosa, amb colors, com millor els sembli». Però la vigília, en el seu discurs, va deixar clara la seva postura: «L'Estat és laic però aquesta ministra és terriblement cristiana».

Per part seva, Bolsonaro va demanar a tots els poders de l'Estat que aprovin immediatament un projecte de llei de «seguretat jurídica» per a la policia, en el qual es contempla la impossibilitat que siguin jutjats per fets ocorreguts mentre estan de servei. «Sense garanties necessàries perquè els agents de seguretat pública actuïn en favor dels ciutadans de bé, la reducció dels delictes no passarà a la velocitat que demanen els brasilers», va publicar Bolsonaro al seu compte oficial de Twitter. «Els tres poders, el legislatiu, l'executiu i el judicial han d'assumir aquest compromís urgentment», va afegir.

Bolsonaro va prometre durant la campanya adoptar l'anomenat «excloent d'il·licitud» per a operacions de seguretat pública en la lluita contra crim: una excepció que concediria a la Policia, per exemple, fer servir la força letal sense por a les conseqüències.

«Hi ha un problema, arriba un policia, i el resol», va explicar durant la campanya. «Si mata a trets deu, quinze o vint persones, hauríem de donar-li una medalla, no portar-lo a judici, hagi clavat deu trets a cada un o els hagi clavat trenta», va afegir.

Els crítics amb aquesta proposta consideren que l'excepció dona carta blanca a la Policia per actuar sense cap tipus de restriccions i avisen que aquesta legislació podria incloure, a més, l'expansió de les circumstàncies per les quals l'Exèrcit podria integrar-se a la seguretat local com, per exemple, en forma de patrulles de rutina pels barris del país, el que podria suposar una militarització de la vida pública.