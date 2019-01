El jutjat torna als periodistes els mòbils que els van requisar l'11 de desembre

El jutjat d'instrucció 12 de Palma, que investiga el cas Cursach, va entregar ahir al matí als periodistes Kiko Mestre, del Diario de Mallorca, i Blanca Pou, els telèfons mòbils i altres dispositius electrònics que els van ser confiscats pel jutge Miquel Florit en una peça separada del cas en el qual s'investiga un presumpte delicte de revelació de secrets per part d'agents del Grup de Blanqueig de Capitals, la unitat que ha investigat el magnat de la nit.

Els mòbils i els ordinadors van ser retornats precintats i, segons el lletrat de l'Administració de Justícia del jutjat, han romàs des l'11 de desembre dipositats a la caixa forta de les oficines judicials de Palma.

El magistrat Miquel Florit va ordenar l'11 de desembre la confiscació d'aquest material de treball dels dos redactors i l'escorcoll de les seus dels seus mitjans de comunicació. Segons la fiscalia, aquest acte pretenia preservar elements de prova del delicte de revelació de secrets atribuït als dos policies.

Florit, no obstant, va revocar i va anul·lar la interlocutòria el passat 21 de desembre amb una segona resolució de la qual no ha trascendit la seva fonamentació jurídica. Mestre i Pou i els seus mitjans de comunicació va interposar una querella contra Florit per prevaricació judicial i delictes contra la inviolabilitat de domicili i l'exericici del secret professional dels informadors. La querella va ser admesa a tràmit pel Tribunal Superior de Justícia de Balears tres dies abans de la interlocutòria que revocava la primera resolució de requisa.

En la seva darrera resolució, el jutge va informar als dos periodistes i les seves empreses que el 21 de desembre «es va revocar d'ofici» la intervenció dels seus telèfons i es va ordenar la devolució d'aquests i altres dispositius a Mestre i Pou. El dia 24 es va notificar per telèfon als dos periodistes que podien passar pel jutjat a recollir els dispositius, però finalment l'entrega no es va produir fins a ahir.