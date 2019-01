L'assassina del nen Gabriel Cruz s'autolesiona a la presó

La direcció del centre penitenciari provincial d'El Acebuche, a Almeria, va acordar assignar una interna d'acompanyament a Ana Julia Quezada, assassina confessa del petit Gabriel, després que ella intentés autolesionar-se amb un objecte tallant, si bé quan va ser reconeguda a la infermeria només presentava unes esgarrapades a les mans. L'incident es va produir el passat dia 31 i, segons sembla, el detonant va ser una informació apareguda en un mitjà de comunicació que va portar al fet que Quezada, a la presó provisional com a presumpta autora de l'assassinat del nen de vuit anys Gabriel Cruz, rebés «algun tipus de retret» per part d'una altra reclusa. La decisió d'assignar-li una interna d'acompanyament s'ha pres malgrat que es té la certesa que no hi ha risc de suïcidi. «És una prevenció perquè risc com a tal no existeix», van explicar fonts penitenciàries.