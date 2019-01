Ofereixen 1.000 ? per informació sobre la mort a trets d'una gossa lligada a Galícia

L'Associació Animalista Libera i la Fundació Franz Weber van demanar la «màxima col·laboració ciutadana» perquè la Guàrdia Civil pugui resoldre la mort a trets d'una gossa al municipi de Pontevedra de Baiona, que va aparèixer, a més, amb les potes lligades. Per a això, ofereixen una recompensa de 1.000 euros per a qui pugui donar informació sobre aquest «covard crim». Els col·lectius sostenen que algú ha d'haver vist com s'emportaven l'animal del barri on els veïns l'alimentaven, donat el seu tamany; o el trasllat del cadàver cap a la zona allunyada del nucli urbà i de difícil accés en la qual va ser trobat, el que evidencia la «clara intencionalitat per amagar el cas de maltractament animal».

Les associacions van explicar que la totalitat dels casos similars que han ocorregut durant el 2018 «segueixen sense dades que possibilitin practicar detencions per possibles delictes de maltractament animal», de manera que van reclamar la col·laboració ciutadana. En aquest sentit, les entitats van recordar, com a exemple, un altre cas ocorregut fa menys d'un any també a Baiona, en què un gat va ser cremat. En aquest cas, les organitzacions en defensa dels animals van oferir idèntica compensació econòmica.