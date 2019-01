Pedro Sánchez es banya en aigües de l'illa de Lanzarote

El president del Govern, Pedro Sánchez, va decidir ahir que era hora de sortir de la residència reial de La Mareta a Costa Teguise. Amb un banyador verd, el mandatari socialista va estar uns minuts a les aigües fredes d'aquesta part del litoral de Lanzarote, encara que bé és cert que el dia tampoc animava a allargar el bany. A fora per les roques hi havia la seva gosseta Turca, que no volia deixar sol el seu propietari. La residència de La Mareta compta amb un accés directe al mar per unes escales de pedra que també donen a una petita piscina d'aigua salada.