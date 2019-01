PP i Vox es reuniran dimarts per negociar la investidura de Moreno

García Egea i Ortega Smith van parlar per telèfon per concertar una reunió.

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, va mantenir una conversa telefònica amb el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, i es van emplaçar a mantenir una reunió dimarts 8 per continuar desenvolupant els punts d'acord de cara a la investidura de Juanma Moreno com a president de la Junta d'Andalusia. Fonts del PP van assenyalar que la conversa entre els dos líders es va estendre vint minuts en un to «afable», i durant la mateixa, García Egea li va exposar la necessitat d'«articular una majoria al Parlament andalús».

Els dos dirigents van repassar alguns dels punts que la formació popular pretén desenvolupar durant la legislatura que s'inicia, si bé no van parlar sobre violència de gènere.

El secretari general de Vox va dir confiar que Ciutadans se sumi a la reunió que mantindrà amb el PP, però la portaveu del Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Madrid, Begoña Villacís, va assegurar que la formació taronja «no jugarà» amb la lluita contra la violència masclista, quelcom que, va recordar, ja recull l'acord amb el PP a Andalusia. En aquest sentit, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va explicar que la seva formació defensa una normativa que lluiti contra la violència intrafamiliar però «sense posar en dubte» la «prioritat» de la violència masclista.

En tot cas, el PP considera que tots els homes que han patit la violència familiar «mereixen també la protecció de l'Estat». Segons la seva opinió, cada cas mereix «una atenció especial i particular», segons fonts de la direcció estatal del PP. Gènova va reaccionar així després de l'exigència de Vox per donar suport a un canvi de Govern a Andalusia. Dijous el partit de Santiago Abascal va condicionar el seu suport al PP i Ciutadans al fet que eliminin les mesures contra la violència de gènere i va exigir a les dues formacions una taula de negociació.