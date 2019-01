El PSOE frega els deu punts d'avantatge respecte al PP tot i patir un retrocés

El Baròmetre d'Opinió dut a terme pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) durant el desembre torna a situar el PSOE en primer lloc, amb una intenció de vot del 28,9% i un avantatge de 9,8 punts per sobre del PP, que repeteix el segon lloc amb el 19,1% del suport, el mateix percentatge que al novembre. Així, per darrere del 28,9% que obtenen els socialistes, la pitjor dada que s'anota Pedro Sánchez des de la seva arribada a la Moncloa, hi hauria els populars, amb un 19,1%, mentre que Ciutadans, amb un 17,9%, es manté en el tercer lloc, i l'aliança de Podem i les seves confluències, a la quarta posició, amb un 14,9%. Això sí, els de Pablo Iglesias cauen 3,1 punts respecte al novembre, quan van sumar el suport del 18% dels enquestats.

L'enquesta es basa en 2.984 entrevistes fetes durant els dotze primers dies del desembre a 292 municipis i 49 províncies, això és en plena ressaca de les eleccions andaluses del passat 2 de desembre, en les quals va irrompre Vox amb 12 diputats. De fet, el partit que lidera Santiago Abascal, que durant els mesos anteriors apareixia amb una intenció de vot de l'1,3%, continua sumant suport ciutadà. Si al novembre va doblar aquest percentatge fins a un 2,5%, al desembre l'ha triplicat, fins al 3,7%, per sobre de partits com el PDeCAT o el PNB.

Per altra banda, l'enquesta revela que la suma del PP, Ciutadans i Vox aconsegueix un 40,7%, 0,9 punts més que en el baròmetre del novembre, en el qual va tenir el 39,8%, mentre que al bloc d'esquerres es registra una gran caiguda, perquè fa dos mesos el PSOE, Podem i les seves confluències sumaven 49,2% i al desembre van acumular el 43,8%, el que suposa 5,4 punts menys.

El PSOE està també al capdavant en la intenció de vot directe, quan a l'enquestat se li pregunta a quin partit votaria si demà hi hagués eleccions. Així, el PSOE compta ja amb un vot decidit del 21,3%, mentre que el PP té un 14,1%, Ciutadans, un 13,2% i Units Podem, un 11%.

Això sí, davant d'aquesta pregunta hi ha un 16,9% que no sap encara a qui votar o no contesta, més un 9% que creu que s'abstindrà. Per aquest motiu el CIS els pregunta les seves simpaties, el que dona una altra suma, de nou amb el PSOE en primer lloc, amb un 24,1% davant del 15,7 del PP, el 14,6% de Ciutadans i l'11,2% d'Units Podem i les seves confluències.

El 28,9% que el CIS acaba adjudicant al desembre al PSOE suposa 2,3 punts menys que la seva dada del novembre i 2,7 punts de la de l'octubre, quan va marcar un rècord des que va perdre les eleccions generals del 2011.

Els resultats del partit de Pablo Casado no han patit cap variació del novembre al desembre perquè el CIS atorga a tots dos mesos un percentatge d'intenció de vot del 19,1%, encara per sota del 20,8% que es va anotar al setembre i molt per sota del 34,5% que va obtenir Mariano Rajoy a l'octubre del 2016. Qui amb prou feines pateix variació d'un mes a un altre és Ciutadans, que continua sense prendre al PP la segona plaça que va aconseguir a l'octubre. Ara cau 0,3 punts, fins al 17,9%, però encara continua molt per sobre del 13% de les darreres eleccions generals.

Els qui incrementen els seus suports són el PDeCAT i el PNB, que al desembre s'anotaven un 1,4% i un 1,6%, respectivament, mentre que ERC es manté al voltant del 5%.