Quatre detinguts per agredir i abusar sexualment d´una jove de 19 anys a Alacant

La Guàrdia Civil ha detingut, en la localitat alacantina de Callosa d'en Sarrià, a quatre joves d'entre 19 i 24 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la intimitat, un delicte d'agressió sexual i dos delictes d'abusos sexuals contra una dona de 19 anys.

La víctima, que va ser trobada en un soterrani semidesnuda al costat dels seus agressors, segons relaten alguns testimonis, estava en estat embriac i possiblement sota els efectes de substàncies estupefaents i es queixava de dolors en els seus genitals, a més de que no era capaç de recordar on es trobava ni el succeït en les últimes hores.

Per això, la dona va ser traslladada d'urgència a l'Hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa (Alacant), per ser sotmesa a un reconeixement mèdic i rebre atenció psicològica.

La investigació ha revelat que dos dels agressors coneixien a la víctima i es van trobar amb ella a Benidorm la nit de les campanades. Amb l'excusa de seguir prenent copes, sobre les 05.00 de la matinada van suggerir a la víctima anar a casa d'un conegut de la mare d'ella a Benidorm, al que ella va accedir.

Una vegada allí i després de prendre diverses copes més, encara que la jove no recorda res del succeït, segons assenyala la Guàrdia Civil, pel que sembla van començar amb els abusos, i un dels habitants de la casa es va donar adonar i va donar la festa per finalitzada. Els quatre homes, van decidir anar llavors a Callosa d'en Sarrià, al local d'un d'ells, emportant-se a la jove, que estava en un estat en el qual no podia caminar sola.

Antecedents de violència

Un dels detinguts, de 22 anys, ja tenia antecedents per violència de gènere i abusos sexuals amb una menor, i fins i tot, durant la investigació del cas, la Guàrdia Civil ha localitzat una altra dona, que també hauria sofert abusos sexuals a l'octubre del passat any, per part del detingut, i que ha interposat la corresponent denúncia.

La detenció va tenir lloc després de la trucada d'una veïna de la localitat, on els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Local es van desplaçar. Diversos testimonis relaten com un dels detinguts va estar sorprès pujant-se els pantalons, mentre que un altre d'ells es trobava recolzat damunt de la víctima, mentre abusava d'ella.

Davant la gravetat dels fets, la Guàrdia Civil va procedir a la detenció de tres dels implicats, que es trobaven encara en el lloc dels fets, com a presumptes autors d'un delicte d'abús sexual.

Després del trasllat dels tres detinguts a dependències de la Guàrdia Civil a la Vila Joiosa, diversos agents van procedir a localitzar al quart home, que va ser detingut en un breu espai de temps.

Els detinguts han estat posats a la disposició de l'autoritat judicial. La investigació ha estat duta a terme per agents de la Guàrdia Civil de l'Equip de Policia Judicial de la Vila Joiosa i del lloc de Callosa d'en Sarrià.

La investigació continua oberta, ja que els agents sospiten que els detinguts podrien haver protagonitzat dues situacions idèntiques més, amb altres dues dones, no descartant que la xifra d'afectades pogués augmentar.