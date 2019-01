Trump amenaça de mantenir el tancament del Govern «mesos o anys»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va advertir als líders del Congrés que està disposat a mantenir l'actual tancament del Govern durant»mesos o anys» fins que els demòcrates accedeixin a finançar la construcció d'un mur a la frontera amb Mèxic. El Govern nord-americà funciona a mig gas des del 22 de desembre passat perquè al Congrés tant els demòcrates com alguns republicans s'ha negat a alliberar 5.000 milions de dòlars per construir el polèmic mur, fent naufragar així l'acord sobre el nou sostre de despesa.

Trump es va veure dimecres amb els líders dels dos partits al Congrés i ahir ho va tornar a intentar, tot i que els demòcrates van aprovar dijous un paquet legislatiu que contempla els fons necessaris per reactivar el Govern i una partida especial per a seguretat fronterera, però no el mur. «No hi haurà res per al mur», va dir la nova presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi. Trump «no té la capacitat de persuasió com perquè vulguem fer alguna cosa que no serà eficaç i costarà milers de milions», va postil·lar. Els demòcrates han pres el control de la Cambra de Representants, però el seu projecte de llei descarrilarà al Senat.