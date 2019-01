El govern espanyol durà a la Fiscalia un vídeo del PP que demana la mort de Sánchez

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va contactar ahir amb la ministra de Justícia, Dolores Delgado, perquè traslladi a la Fiscalia General de l'Estat el tuit publicat al compte oficial del PP en què es desitjava la mort del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. «La Fiscalia haurà d'analitzar si aquest tuit és constitutiu de delicte i, si s'escau, procedir penalment contra els autors i els que li han donat difusió pública», van informar les fonts del Govern.

Moncloa va descriure el missatge com un tuit «en què es desitjava, en un to pretesament festiu, la mort del president Pedro Sánchez». El PP va demanar disculpes per difondre en el seu compte oficial de Twitter el vídeo suposadament humorístic en què es demanava als Reis Mags que «s'emportin» al president del Govern com a persones ja mortes, com Amy Winehouse, Robin Williams o Chiquito de la Calzada.

Al vídeo en qüestió es veu un nen que diu al seu pare: «Pare, puc llegir-te la carta que li he escrit als Reis Mags?». El pare comença a llegir la carta en què el nen ha escrit: «Estimats Reis Mags: la meva cantant preferida era Amy Winehouse i te la vas emportar. El meu actor preferit era Robin Williams i te'l vas emportar. El meu humorista preferit era Chiquito de la Calzada i també te'l vas emportar. Només t'escric aquesta carta per dir-te que el meu president preferit és... Pedro Sánchez».

Al vídeo, realitzat pel youtuber Ignacio de la Porta -que compta en l'actualitat amb 31.700 subscriptors al seu canal-, el noi pregunta si pot portar la carta al carter reial, però el pare se la queda per portar-la ell directament a Correus per assegurar-se que no es perd. El tuit del PP, a més del vídeo, anava acompanyat del missatge: «Pedro Sánchez és el nostre president preferit».



El vídeo encén les xarxes

El PSOE va reaccionar a Twitter i va publicar un missatge criticant el contingut del tuit del PP i exigint la seva retirada: «Afortunadament, els partits polítics estem per a alguna cosa més que per desitjar la mort al president del Govern. Des del PSOE condemnem i exigim la retirada d'aquest tuit».

Minuts després, el Partit Popular va eliminar el tuit i va demanar disculpes: «No era la nostra intenció ofendre ni desitjar mal a ningú. Ha estat un error. Bons Reis Mags a tots». Aquest darrer missatge va encendre el perfil dels populars amb milers de comentaris de diferents usuaris condemnant la decisió i posant en dubte la seva qualitat humorística.